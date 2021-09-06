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Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания

Иван Линдеманн
14:07 06.09.2021
В нем содержится огромное количество антиоксидантов и фолиевой кислоты.
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
© Фото: Kathryn Gjerseth, Pixabay
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Еда зеленого цвета - это основа здорового питания. Такое заявление сделал Александр Мясников. При этом он подчеркнул, что вредных продуктов в принципе не существует. Главное - знать меру.

«Для того, чтобы не было ничего плохого, все-таки основа питания должна быть вот такая – овощи и зелень. И каждый человек должен съедать в день полкило овощей и полкило фруктов», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также он объяснил, чем же полезна зелень. По словам Мясникова, в ней содержится огромное количество антиоксидантов.

Царем овощей при этом считается брокколи. Помимо необходимой человеку фолиевой кислоты, в нем содержится сульфорафан - вещество, обладающее противоонкологическим действием. Также брокколи снижает риск возникновения инсультов и инфарктов и помогает снизить вес.

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