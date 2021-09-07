Суд приговорил Анатолия Быкова к 13 годам заключения

Свердловский районный суд Красноярска огласили приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена Анатолия Быкова. Согласно решению суда, за организацию двойного убийства, совершенного в 1994 году, Быков ближайшие 13 лет проведет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в рамках судебного слушания сторона обвинения требовала для предпринимателя наказания в виде 14 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Анатолий Быков был задержан 7 мая 2020 года в Красноярске по подозрению в организации убийств двух членов возглавляемой им организованной преступной группы - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Преступление было совершено в 1994 году.

В конце августа текущего года присяжные признали предпринимателя виновным и не заслуживающим снисхождения.