Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Оглашение приговора бизнесмену Быкову перенесли на понедельник

Кира Тило
16:53 02.09.2021
Приговор красноярскому политику и бизнесмену вынесут в следующий понедельник. Суд присяжных признал его виновным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
Читайте нас на:

Сегодня состоялось заседание по делу красноярского политика и бизнесмена Анатолия Быкова. Ранее присяжные признали его виновным в двойном убийстве.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал о ходе заседания и обсуждении обвинительного вердикта. По его словам, особое внимание уделяется материалам, характеризующим личность.

«Мы вышли в стадию обсуждения юридических последствий вынесенного присяжными вердикта. При обвинительном вердикте исследуется материал, характеризующий личность подсудимого. В рамках этого материала, учитывая большую известность подсудимого, у защиты есть определенные маневры. Мы предоставили характеристики, грамоты, благодарности. И были допрошены ряд его коллег и соратников по материалам, характеризующим личность Быкова», - рассказал адвокат.

Также адвокат подсудимого сказал о том, что все ожидали завершение заседания сегодня, но его перенесли на понедельник.

«Мы ожидали, что процесс закончится прениями сторон и суд вынесет приговор, но по инициативе судьи заседание отложено на понедельник на 10 часов. Так что все самое интересное состоится в понедельник», - отметил Прохоров.


Быков был задержан 7 мая в Красноярске по подозрению в организации убийств двух членов возглавляемой им ОПГ Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Ранее СК показал кадры задержания красноярского бизнесмена.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.