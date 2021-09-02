Оглашение приговора бизнесмену Быкову перенесли на понедельник

Сегодня состоялось заседание по делу красноярского политика и бизнесмена Анатолия Быкова. Ранее присяжные признали его виновным в двойном убийстве.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал о ходе заседания и обсуждении обвинительного вердикта. По его словам, особое внимание уделяется материалам, характеризующим личность.

«Мы вышли в стадию обсуждения юридических последствий вынесенного присяжными вердикта. При обвинительном вердикте исследуется материал, характеризующий личность подсудимого. В рамках этого материала, учитывая большую известность подсудимого, у защиты есть определенные маневры. Мы предоставили характеристики, грамоты, благодарности. И были допрошены ряд его коллег и соратников по материалам, характеризующим личность Быкова», - рассказал адвокат.

Также адвокат подсудимого сказал о том, что все ожидали завершение заседания сегодня, но его перенесли на понедельник.

«Мы ожидали, что процесс закончится прениями сторон и суд вынесет приговор, но по инициативе судьи заседание отложено на понедельник на 10 часов. Так что все самое интересное состоится в понедельник», - отметил Прохоров.



Быков был задержан 7 мая в Красноярске по подозрению в организации убийств двух членов возглавляемой им ОПГ Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Ранее СК показал кадры задержания красноярского бизнесмена.