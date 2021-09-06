Прокуратура запросила для красноярского бизнесмена Быкова почти 15 лет колонии

Обвинение просит для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова 14 лет и 11 месяцев заключения в колонии по делу об организации двойного убийства. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

«Мы запросили 14 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Заявили ходатайство о вынесении частного постановления в коллегии адвокатов в связи с нарушениями закона со стороны защиты. Нарушения, связанные с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в конце августа присяжные признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Сегодня, 6 сентября, в Свердловском районном суде идут прения по делу без участия средств массовой информации. В прокуратуре уточнили, что на заседание сторона защиты привела девять свидетелей.

Быков был задержан 7 мая в Красноярске по подозрению в организации убийств двух членов возглавляемой им организованной преступной группы Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.