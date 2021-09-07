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Михалков объяснил феномен Бельмондо

Ян Брацкий
05:24 07.09.2021
Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic globallookpress
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Легендарный киноактер Жан-Поль Бельмондо жил и работал в ореоле заслуженной славы. Об этом заявил Народный артист РСФСР, режиссер и актер Никита Михалков. С его слов, Бельмондо удалось открыть новую страницу в современном кинематографе, который изменился с его появлением на экране.

«Замечательный был человек, эпоха, легенда. Особенно после "На последнем дыхании". Он открыл новую страницу. Другой разговор, что он во многом пользовался тем, чего он достиг и, может быть, не расширил своего диапазона. Но и этого хватило, чтобы он стал эпохой кинематографа», - сказал Михалков.

Лучшим доказательством этому служила безоговорочная любовь зрителей, граничащая с обожанием. Везде, где появлялся легендарный француз, его встречали едва ли не с трепетом.

«Обаяние невероятное и фантастическая аура у него была. Я его видел на одном из фестивалей. Он шел в ореоле восторга людей. Это были не просто аплодисменты, было видно, что идет легенда», - добавил режиссер.

О смерти Бельмондо стало известно сегодня, седьмого сентября. Актер ушел из жизни в возрасте 88 лет. Наибольшую популярность ему принесла роль в манифесте французской «новой волны» - фильме «На последнем дыхании» (1959 год). Российскому зрителю Бельмондо известен по таким культовым картинам, как «Профессионал», «Чудовище» и «Великолепный».

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