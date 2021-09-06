В стране и мире «В ореоле восторга людей»: Михалков поделился воспоминаниями о Бельмондо Анна Назайкина Французский актер скончался на 89-м году жизни. © Фото: Panoramic, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Российский кинорежиссер и актер, народный артист РСФСР Никита Михалков в разговоре со «Звездой» поделился воспоминаниями о знаменитом французском актере Жан-Поле Бельмондо. «Он был звездой, целой легендой эпохи кино. Обаяние невероятное. Я его видел на кинофестивале, он шел в ореоле восторга людей. Было видно, что это идет легенда», - поделился воспоминаниями он. Ранее стало известно, что французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет. Его кинодебют состоялся в 1957 году. Наибольшую популярность актеру принесла роль в манифесте французской «новой волны» - фильме «На последнем дыхании» (1959). Кроме того, российскому зрителю Бельмондо известен по таким культовым картинам, как «Профессионал», «Чудовище» и «Великолепный». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика