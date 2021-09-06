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Умер Жан-Поль Бельмондо

Анна Назайкина
17:25 06.09.2021
Наибольшую популярность актеру принесла роль в фильме «На последнем дыхании».
Умер Жан-Поль Бельмондо
© Фото: Jean-Claude Cohen, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на адвоката артиста.

Наибольшую популярность актеру принесла роль в манифесте французской «новой волны» - фильме «На последнем дыхании» (1959). Кроме того, российскому зрителю Бельмондо известен по таким культовым картинам, как «Профессионал», «Чудовище» и «Великолепный».

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