Умер Жан-Поль Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на адвоката артиста.

Наибольшую популярность актеру принесла роль в манифесте французской «новой волны» - фильме «На последнем дыхании» (1959). Кроме того, российскому зрителю Бельмондо известен по таким культовым картинам, как «Профессионал», «Чудовище» и «Великолепный».