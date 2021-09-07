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Афганистан выслал приглашение России на церемонию объявления нового правительства

Кира Карон
17:36 07.09.2021
На церемонии объявления состава нового правительства Афганистана будет присутствовать посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Афганистан выслал приглашение России на церемонию объявления нового правительства
© Фото: Hussain Ali, KeystonePressAgency
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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов будет присутствовать на церемонии объявления состава нового правительства Афганистана.

На данный момент дипломат не располагает информацией о том, когда именно состоится церемония, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва еще не принимала решений о признании талибов*, следует определить, насколько их заявления будут соотноситься с их действиями. 

Обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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