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Бабушка убитой в Кузбассе школьницы предположила, почему ее внучка пошла за незнакомым мужчиной

Анна Назайкина
16:36 07.09.2021
Ранее в Киселевске обнаружили тела двух десятилетних девочек с признаками насильственной смерти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бабушка одной из убитых в Кемеровской области школьниц предположила в разговоре со «Звездой», почему ее внучка могла пойти за неизвестным мужчиной. Ранее в Киселевске обнаружили тела двух школьниц с признаками насильственной смерти, подозреваемым оказался 41-летний мужчина.

«Она и не шла, она шла как на конвое, потому что она ради этой девочки пошла. Наша была очень рассудительной», - сказала она.

Также, по словам женщины, ее внучка не могла знать подозреваемого в убийстве мужчину.

Ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины. Сообщалось, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Его задержали, с ним работает сотрудник Следственного комитета России. Впоследствии тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, которые должны были осуществлять надзор за подозреваемым, ранее судимым мужчиной.

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