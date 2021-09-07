«Приносил газировку»: мать рассказала, как ее сын спасся от подозреваемого в убийстве детей в Кузбассе

Жительница Кемеровской области, пожелавшая остаться неназванной, поделилась со «Звездой» воспоминаниями о том дне, когда пропали две десятилетние девочки, с которыми играл ее сын. Ранее в Кисилевске обнаружили тела двух школьниц с признаками насильственной смерти, подозреваемым оказался 41-летний мужчина.

«Получается, ребятишки гуляли с моим, у меня сын старший. Там был какой-то дядя Витя с ним. Сын домой прибежал, а они, получается, ушли с ним. Он с ними сидел, их кормил, приносил газировки, всякие вкусняшки», - сказала она.

По ее словам, мужчина предлагал детям пойти к нему домой, чтобы «показать конфеты». Девочки согласились, а мальчик убежал домой.

«У меня ребенок прибежал с двумя бутылками газировки домой, двумя пачками сухариков. Я спрашиваю, где взял. Он сказал, что дядя Витя дал, который на заброшке сидел», - поделилась воспоминаниями жительница Кузбасса.

Ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины. Сообщалось, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Его задержали, с ним работает сотрудник Следственного комитета России. Впоследствии тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, которые должны были осуществлять надзор за подозреваемым, ранее судимым мужчиной.