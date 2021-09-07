МВД опубликовало кадры с подозреваемым в убийстве двух девочек в Кемеровской области

Министерство внутренних дел РФ опубликовало новые кадры с подозреваемым в убийстве двух школьниц в Кемеровской области.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что для того, чтобы раскрыть дело, сотрудникам правоохранительных органов потребовалось менее суток, задержанный был передан следственным органам.

Ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В социальных сетях появилась была запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины. Сообщалось, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Его задержали, с ним работает сотрудник Следственного комитета России. Впоследствии тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.

Было отмечено, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, чтобы установить полную картину случившегося, а также выяснить мотив преступления, назначены судмедэкспертизы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, которые должны были осуществлять надзор за подозреваемым, ранее судимым мужчиной.