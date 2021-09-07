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Эксперт оценил возможный эффект от строительства новых городов в Сибири

Ян Брацкий
01:55 07.09.2021
По мнению Алексея Мухина, попытка создать производства на местах позволит избавиться от наследия сырьевой экономики и решит многие экологические и логистические проблемы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr
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Создание современных производственных мощностей в Сибири сможет решить проблему оттока населения из регионов и придать им новый импульс развития. В этом не сомневается генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В беседе со «Звездой» он оценил перспективы строительства в Сибири новых городов и промышленных центров. Ранее с таким предложением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Возведение новой производственной и социальной инфраструктуры является той возможностью и уникальным шансом сохранить население и привлечь для освоения новых территорий квалифицированные кадры. Они поедут, чтобы принять участие в реализации этих мегапроектов», - заявил Мухин.

Что касается реализации самой идеи, то для нее необходимо стабильное финансирование, которое непременно будет, уточнил эксперт. В конечном итоге, комплексный эффект от работы новых промышленных центров положительно скажется на отечественной экономике.  

«Безусловно, попытка создать производства на местах решит многие экологические проблемы и проблемы макроэкономического характера, которые возникли с развитием сырьевой экономики в России. Сейчас она сбалансирована, наступило время для формирования новых производств, жилищных площадей, вместо тех, которые существовали до этого», - уверен гендиректор Центра политической информации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу предположил, что новые города могут возникнуть между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. По мнению министра, это позволит создавать целые кластеры по обработке древесины, редкоземельных металлов, а также по созданию пластиков и алюминиевого производства.

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