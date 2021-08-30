В Кремле назвали важной инициативу Шойгу о новых городах в Сибири.

«И то и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни - это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отвечал на вопрос, какая из задач важнее - развитие существующих городов в Сибири или строительство новых. Песков отметил, что важны обе задачи.

Ранее Владимир Путин говорил, что по идее Шойгу о постройке городов в Сибири необходимо оформить конкретные, проработанные предложения и двигаться в их реализации.