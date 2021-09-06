Шойгу рассказал, где в Сибири могут появиться новые города

Новые города в Сибири могут появиться между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Об этом рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника". Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью», - сказал он в интервью РБК.

По мнению главы оборонного ведомства, в этом же районе можно создать кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

«В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой», - отметил министр обороны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости строительства в Сибири трех-пяти крупных городов с населением от 300 тысяч человек до одного миллиона.

В Кремле инициативу министра оценили и назвали важной. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни - это постоянный процесс и приоритет для руководства страны. Это требует появления и новых населенных пунктов, добавил он