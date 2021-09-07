Опубликованы кадры из заброшенного дома, где были найдены тела двух кузбасских школьниц

Следственный комитет опубликовал кадры из заброшенного дома в Кисилевске, где были обнаружены тела двух десятилетних школьниц, ранее пропавших в Кемеровской области.

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти. В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь СК России», - говорится в сообщении СК.

Было добавлено, что в настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия, чтобы установить полную картину случившегося, а также выяснить мотив преступления. Были назначены судмедэкспертизы.

Ранее известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В Сети была опубликована видеозапись с камеры наблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины. В региональном ГУ МВД уточняли, что в понедельник, 6 сентября, девочки ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.