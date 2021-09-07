Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уголовное дело о халатности завели после убийства школьниц в Кузбассе

Анна Назайкина
14:53 07.09.2021
Ранее тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.
Уголовное дело о халатности завели после убийства школьниц в Кузбассе
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, которые должны были осуществлять надзор за подозреваемым, ранее судимым мужчиной, завели после убийства двух школьниц в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

«В настоящее время по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)», - сообщили в СК.

Ранее известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В социальных сетях появилась была запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины. В региональном ГУ МВД уточняли, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Впоследствии тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска. Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Его задержали, с ним работает сотрудник Следственного комитета России.

Было отмечено, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, чтобы установить полную картину случившегося, а также выяснить мотив преступления, назначены судмедэкспертизы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:53 В стране и мире
Уголовное дело о халатности завели после убийства школьниц в Кузбассе
13:05 В стране и мире
В Кремле ответили на вопрос о признании Россией талибов*
13:24 В стране и мире
Пугачева посвятила Краснову слова своей знаменитой песни
12:20 В стране и мире
Глава Крыма назвал главных виновников подрыва газопровода на полуострове
05:05 Армия
Видео
В Нижегородскую область прибыли иностранные участники ССУ «Запад-2021»
Популярное
Видео
«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
Видео
Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова
Эксперт рассказал, за каких родственников полагается доплата к пенсии
Видео
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.