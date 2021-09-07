Уголовное дело о халатности завели после убийства школьниц в Кузбассе

Уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, которые должны были осуществлять надзор за подозреваемым, ранее судимым мужчиной, завели после убийства двух школьниц в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

«В настоящее время по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)», - сообщили в СК.

Ранее известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В социальных сетях появилась была запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины. В региональном ГУ МВД уточняли, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Впоследствии тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска. Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Его задержали, с ним работает сотрудник Следственного комитета России.

Было отмечено, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, чтобы установить полную картину случившегося, а также выяснить мотив преступления, назначены судмедэкспертизы.