Блогеру Хованскому продлили срок содержания под стражей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга на месяц продлил арест Юрию Хованскому. Об этом сообщается в Telegram-канале по поддержке блогера.

«Арест Юрия Хованского продлили еще на месяц», — говорится в сообщении.

В начале лета Хованского задержали в его квартире в Петербурге сотрудники Следственного комитета. В отношении него заведено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») из-за слов песни, которую он исполнял на стриме.

Позже Хованского также внесли в список экстремистов и террористов. Его имя появилось в профильном перечне Росфинмониторинга.