Юрий Хованский частично признал свою вину

Блогер Юрий Хованский, которого арестовали в Санкт-Петербурге по обвинению в оправдании терроризма, частично признал свою вину.

«Не признал полностью свою вину, он признал ее частично - что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, - такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», - передает ТАСС слова руководителя юридической фирмы, адвокаты которой представляют блогера.

Отмечается, что песня была исполнена много лет назад, но в сеть попала совсем недавно.

Напомним, ранее блогера Юрия Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета по подозрению в оправдании терроризма.

Политик Виталий Милонов, комментируя задержание популярного среди определенных молодежных кругов видеоблогера, заметил, что некоторые современные люди, увлеченные блогерством, не понимают, что они делают в публичном пространстве.