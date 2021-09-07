«Выпивку покупал»: очевидица рассказала о подозреваемом в убийстве школьниц в Кузбассе

Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области часто появлялся в том магазине, где его вместе с девочками запечатлели видеокамеры. Об этом «Звезде» рассказала продавец-кассир.

«Часто к нам приходил мужчина, который увел девочек... Выпивку иногда покупал», - пояснила она.

Женщина также отметила, что одна из девочек жила неподалеку от того же магазина.

Две десятилетние школьницы пропали в Киселевске в понедельник, 6 сентября. В Интернете позже появилась видеозапись с камеры наблюдения в магазине, на которой школьницы запечатлены с неизвестным мужчиной.

На следующий день девочек обнаружили мертвыми. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в убийстве и задержать его.