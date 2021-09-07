«Выпивку покупал»: очевидица рассказала о подозреваемом в убийстве школьниц в Кузбассе
Мужчина был частым посетителем магазина, где его видели вместе с девочками.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области часто появлялся в том магазине, где его вместе с девочками запечатлели видеокамеры. Об этом «Звезде» рассказала продавец-кассир.
«Часто к нам приходил мужчина, который увел девочек... Выпивку иногда покупал», - пояснила она.
Женщина также отметила, что одна из девочек жила неподалеку от того же магазина.
Две десятилетние школьницы пропали в Киселевске в понедельник, 6 сентября. В Интернете позже появилась видеозапись с камеры наблюдения в магазине, на которой школьницы запечатлены с неизвестным мужчиной.
На следующий день девочек обнаружили мертвыми. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в убийстве и задержать его.