СК подтвердил обнаружение тел двух пропавших в Кемеровской области девочек

В Кемеровской области удалось задержать и установить личность подозреваемого в убийстве двух десятилетних школьниц, ранее правоохранители обнаружили тела девочек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Сегодня стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В Сети была опубликована видеозапись с камеры наблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины.

В региональном ГУ МВД уточняли, что в понедельник, 6 сентября, девочки ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.