В Кемеровской области разыскивают двух десятилетних школьниц

В Киселевске Кемеровской области пропали две 10-летние девочки. В социальных сетях появилась видеозапись с камеры наблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины.

В понедельник, 6 сентября, девочки ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Поисками пропавших занимаются правоохранители и поисковики волонтерского объединения «Лиза Алерт». По свидетельствам очевидцев, до исчезновения девочек видели в компании неизвестного мужчины на остановке общественного транспорта, а затем в магазине на улице Гагарина в Киселевске, пишет «Тайга.Инфо».