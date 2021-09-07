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В Кемеровской области разыскивают двух десятилетних школьниц

Анна Касаткина
08:05 07.09.2021
Девочки не вернулись из школы в понедельник, 6 сентября.
© Видео: Светлана Финаскова vk.com © Фото: vk.com
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В Киселевске Кемеровской области пропали две 10-летние девочки. В социальных сетях появилась видеозапись с камеры наблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины.

В понедельник, 6 сентября, девочки ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Поисками пропавших занимаются правоохранители и поисковики волонтерского объединения «Лиза Алерт». По свидетельствам очевидцев, до исчезновения девочек видели в компании неизвестного мужчины на остановке общественного транспорта, а затем в магазине на улице Гагарина в Киселевске, пишет «Тайга.Инфо».

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