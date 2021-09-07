Глава Крыма назвал главных виновников подрыва газопровода на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ России за задержание группы диверсантов, устроивших подрыв газопровода в республике. Он считает, что ответственность за произошедшее лежит на главе украинского государства.

По его словам, сотрудники ФСБ сработали так, как от них и ожидали: диверсанты были разоблачены и пойманы.

«Как всегда понятно, что происходит: артист готовит террористов. Но глава украинского государства другой тактики не имеет — только пробует путем жертв, насилия и террора запугать крымчан», — заявил Аксенов на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что подобная «тактика не пройдет», так как достаточно сил для противодействия. Глава республики напомнил, что троим диверсантам уже избрал меру пресечения суд, остальные, по его словам, также будут арестованы.

«Будем разоблачать эту группу дальше. Но уже понятно, что все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб и под руководством американцев, без которых бы, понятно, не обошлось», — добавил Аксенов.

Он отметил, что правоохранительные система Крыма готова к отражению любых атак и купированию любых угроз.

Ранее ФСБ России сообщило, что взрыв газопровода в Крыму 23 августа был организован украинской разведкой. Силовики также опубликовали допрос исполнителей диверсии, в котором они рассказали о подготовке и осуществлении злодеяния.