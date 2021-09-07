В ФСБ РФ заявили, что взрыв газопровода в Крыму был организован украинской разведкой

Взрыв газопровода в Крыму был организован украинской разведкой. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.

«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис")», - сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

Посредник - заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов и исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы были задержаны 4 сентября. Позднее их арестовали.

Инцидент произошел 23 августа. Тогда был поврежден газопровод в горной части региона, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части.

Как рассказали в ФСБ, в июне исполнители диверсии ездили на Украину, где их обучили взрывному делу. В июле взрывное устройство было привезено на полуостров. За совершение диверсии исполнителям, по данным ФСБ РФ, должны были заплатить порядка двух тысяч долларов.