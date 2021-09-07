Подорвавшие газопровод в Крыму рассказали о диверсии

ФСБ России опубликовало кадры допроса исполнителей взрыва газопровода в Крыму - Асана и Азиза Ахметовых. Они рассказали, как готовили диверсию, какие указания получили от организаторов и как выполнили подрыв.

Ранее в ФСБ заявили, что взрыв был организован украинской разведкой при содействии организации «Меджлис крымско-татарского народа»* («Меджлис»*).

Как рассказал следователям Асан Ахметов, до Херсона, где располагается территориальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, он с братом добрался на обычном рейсовом автобусе. На квартире организаторы - некие Сергей и Саид - передали братьям взрывное устройство и рассказали, что с ним нужно делать.

«Мы пошли вдвоем к трубе, я взял нож и выкопал ямку глубиной где-то пятнадцать сантиметров - как раз устройство было на уровне земли... Положив устройство, я рукой присыпал землей (устройство. - Прим. ред.), и мы уехали. После того, как мы уехали, устройство должно было сработать в течение четырех-пяти часов. Позже я был на работе, и часов в двенадцать дня мне позвонил Саид и сказал, что все сработало», - пояснил Ахметов.

Ранее в МВД Крыма сообщили, что 23 августа неизвестные повредили газопровод в горной части региона для снабжения села Перевальное и войсковой части. Работу газопровода восстановили на следующий день, в понедельник, 6 сентября, суд арестовал четырех подозреваемых в подрыве.



* «Меджлис крымско-татарского народа», «Меджлис» - организация, запрещенная на территории РФ.