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Бесконтрольное расширение сети биолабораторий США у границ России вызвало озабоченность СК

Иван Линдеманн
09:18 06.09.2021
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал - есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.
Бесконтрольное расширение сети биолабораторий США у границ России вызвало озабоченность СК
© Фото: Евгений Ашихмин, РИА Новости
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Бесконтрольное расширение сети биологических лабораторий США по периметру российских границ вызывает озабоченность как у Москвы, так и у мирового сообщества. С таким заявлением выступил заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, выступая на международном форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы».

«Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с Российской Федерацией государствах», - сказал он.

Ранее о росте у границ России биолабораторий, находящихся под контролем американцев, заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Тогда он отмечал - есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.

Также в Совбезе уточняли, что микробы из лабораторий США и НАТО могут «случайно попасть» в окружающую среду и привести к массовому заражению людей.

Напомним, что 25-30 декабря 1949 года в ходе Хабаровского процесса стало известно о планах милитаристской Японии по ведению войны против СССР. Тогда мир узнал о готовящейся бактериологической войне.

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