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Путин объяснил значимость обсуждения Хабаровского процесса в контексте попыток переписать историю

Ян Брацкий
05:24 06.09.2021
По мнению российского президента, обсуждение трагических событий минувших лет на основе фактов делает дискуссию ответственной и честной.
Путин объяснил значимость обсуждения Хабаровского процесса в контексте попыток переписать историю
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Его приветствие гостям и участникам дискуссии в Хабаровске зачитал начальник управления по общественным проектам президентской администрации Сергей Новиков.

По мнению Путина, в 1949 году во время Хабаровского процесса, был вынесен моральный и нравственный приговор всем, кто развязал Вторую мировую войну и виновен в преступления против человечности.

«Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия. Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года», - заявил Путин.

Как отметил глава российского государства, обсуждение событий минувших лет на основе фактов и архивных материалов делает дискуссию честной и ответственной. Подобные встречи и обсуждения, считает он, помогают противодействовать попыткам переписать историю Второй мировой и не допустить повторения ее трагических событий.

Форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» проходит шестого-седьмого сентября. Мероприятие посвящено Хабаровскому процессу 1949-го года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне и к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока.

Именно в ходе этого процесса стало известно о планах милитаристской Японии вести войну против СССР на стороне Германии. Тогда мир впервые узнал и о подготовке к бактериологической войне. Ужасные последствия этого предотвратило лишь стремительное наступление Красной Армии в Манчжурии. Помимо пленарных заседаний, форум предполагает проведение выставки архивных документов, некоторые из которых были рассекречены специально к форуму. 

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