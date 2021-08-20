В музее ВВО показали фото суда над испытывающими бактериологическое оружие на людях японскими врачами

В экспозиции Военно-исторического музея ВВО представлена экспозиция, посвященная Хабаровскому суду над японскими врачами, которые ставили бесчеловечные опыты над заключенными концлагеря «Хогоин». Суд проходил на сцене местного Дома офицеров. Об этом «Звезде» рассказала экскурсовод Военно-исторического музея ВВО Елена Нищемных.

«Японские врачи, разрабатывая бактериологическое оружие, испытывали его на живых людях. На китайцах, корейцах и русских. За это преступление их судили в нашем городе Хабаровске», - сказала она.

Мучителями были военнослужащие спецотряда 731 Квантунской армии. По окончании Маньчжурской наступательной операции в 1945 году, советские войска фактически спасли весь мир от бактериологической войны, которую собиралась развязать Япония.

«Эти врачи получили уголовные сроки. Высшей меры наказания никто не получил, она в нашей стране была отменена. После того, как они отсидели свои сроки, они были отправлены обратно в Японию, и очень многие из них продолжили медицинскую деятельность», - рассказала Нищемных.

Экскурсовод продемонстрировала представленные на выставке подлинные фотографии, сделанные непосредственно во время Хабаровского процесса.

Ранее в ФСБ рассекретили имена японских агентов, посещавших СССР в 1940-х годах в период подготовки к войне. Из документов следует, что все они были русскими эмигрантами. В рассекреченных материалах - протоколы допросов экс-главы концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы. До этого он был помощником начальника Трехреченской Японской военной миссии и руководил подготовкой разведчиков и диверсантов.