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Рухнувший в августе Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке

Иван Линдеманн
08:41 06.09.2021
На кадрах можно заметить, что у вертолета повреждена передняя часть и сломан хвост.
© Видео: Участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес © Фото: Участковый государственный инспектор Евгений Денгес
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Рухнувший в августе в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со 110-метровой глубины. Видео телеканалу «Звезда» предоставил участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес.

На кадрах можно заметить, что у вертолета повреждена передняя часть и сломан хвост.

Отмечается, что операция была проведена в воскресенье, 5 сентября. В подъеме были задействованы сотрудники регионального управления МЧС и военнослужащие.

Вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга потерпел крушение 12 августа. На его борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь их них спаслись.  По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

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