Рухнувший в августе Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке
Рухнувший в августе в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со 110-метровой глубины. Видео телеканалу «Звезда» предоставил участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес.
На кадрах можно заметить, что у вертолета повреждена передняя часть и сломан хвост.
Отмечается, что операция была проведена в воскресенье, 5 сентября. В подъеме были задействованы сотрудники регионального управления МЧС и военнослужащие.
Вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга потерпел крушение 12 августа. На его борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь их них спаслись. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».