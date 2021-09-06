Рухнувший в августе Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке

Рухнувший в августе в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со 110-метровой глубины. Видео телеканалу «Звезда» предоставил участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес.

На кадрах можно заметить, что у вертолета повреждена передняя часть и сломан хвост.

Отмечается, что операция была проведена в воскресенье, 5 сентября. В подъеме были задействованы сотрудники регионального управления МЧС и военнослужащие.

Вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга потерпел крушение 12 августа. На его борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь их них спаслись. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».