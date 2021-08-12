Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета на Камчатке

«Звезда» публикует первые кадры, снятые на месте крушения вертолета на Камчатке. На записи запечатлены несколько лодок экстренных служб. Также видно, что работа спасателей осложнена сильным туманом.

Ми-8 совершил жесткую посадку на Курильском озере утром, 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов. По предварительной информации, восемь человек погибли. Столько же доставлены в краевую больницу Петропавловска-Камчатского.

Среди версий произошедшего рассматриваются отказ двигателя и ошибка пилота.