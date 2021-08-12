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Ушибы, переломы и реанимация: главврач больницы на Камчатке рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8

Роман Захаров
09:20 12.08.2021
По словам Андрея Кислякова, двое пострадавших сейчас находятся в реанимации, состояние одного из них медики оценивают, как тяжелое.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Главврач Камчатской Краевой Больницы им. А.С. Лукашевского, куда доставили четверых пострадавших в результате крушения вертолета, в беседе со «Звездой» рассказал об их самочувствии. Андрей Кисляков при этом подчеркнул, что только один из поступивших в лечебное учреждение является тяжелым пациентом. 

«После трагедии в нашу больницу доставлены четверо больных. Все молодые люди. Двое из них сейчас находятся в реанимационном отделении. Один - тяжелый больной. Тяжелая сочетанная травма, перелом голени. Сейчас ведется операция, чтобы спасти ему ногу, конечность. Также у него ушиб грудной клетки. Шок - вторая, третья степень. Второй пациент в реанимационном отделении - тоже тяжелая сочетанная травма. Ушиб грудной клетки, открытый, вдавленный перелом грудины. Перелом подвздошной кости остистого отростка поясничного позвонка. Сейчас тоже оказывается ему помощь - оперативное лечение, первичная хирургическая обработка, дренирование ран. Один пациент, тоже молодой человек, находится на амбулаторном лечении. У него легкие травмы, ушиб кисти, ссадина носа, ушибы и ссадины по телу. И сейчас доставили девушку с подозрением на черепно-мозговую травму, аспирационная пневмония. Тоже смотрим, обследуем»,  - объяснил врач.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курильском озере на Камчатке утром, 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов. Восемь человек смогли выжить. Информации об остальных пока нет, но, как полагают экстренные службы, они погибли.

Среди версий произошедшего рассматриваются отказ двигателя и ошибка пилота.

Ранее «Звезда» опубликовала первые кадры, снятые на месте крушения воздушного судна.

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