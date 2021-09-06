Найден пропавший в Каспийском море катер с семью пассажирами

Пропавший под Астраханью катер с семью пассажирами нашли в Дагестане. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области.

В ведомстве уточнили, что людей обнаружили сотрудники пограничного управления. Катер с туристами находился в районе западной оконечности острова Тюлений.

«В медицинской помощи (пассажиры - прим.ред.) не нуждаются», - сказал РИА Новости представитель астраханского ГУ МЧС.

О пропаже частного катера стало известно вечером 5 сентября, а на связь туристы перестали выходить еще 3 сентября. Судно шло по маршруту Волгоград-Махачкала и пропало после пересечения 135-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Ранее сообщалось, что к поискам пропавшего катера привлекли авиацию. Также к месту предполагаемой пропажи были направлены два спасательных судна.