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К поискам пропавшего в Каспийском море катера с туристами привлекли авиацию

Иван Линдеманн
06:55 06.09.2021
Ранее стало известно, что к месту предполагаемой пропажи были направлены два спасательных судна.
К поискам пропавшего в Каспийском море катера с туристами привлекли авиацию
© Фото: pixabay
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К поискам пропавшего в Каспийском море катера привлекли авиацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что к месту предполагаемой пропажи были направлены два спасательных судна. Как рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, в последний раз катер пытался выйти на связь с берегом, находясь в районе острова Тюлений - именно туда отправились спасатели.

«Что у них произошло, пока непонятно. Погода в этом районе относительно нормальная… Капитанов проходящих судов попросили усилить бдительность», - рассказал Кравченко.

О чрезвычайном происшествии стало известно вечером 5 сентября. На борту пропавшего судна находилась группа из семи туристов, в том числе трое детей, младшему из которых восемь месяцев. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России уже инициировало соответствующую проверку.

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