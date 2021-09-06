Лидер мятежников в Гвинее рассказал о состоянии президента

Президент Гвинеи Альфа Конде находится в безопасном месте под контролем мятежников. Об этом заявил их лидер Мамади Думбия.

«Его уже осмотрел врач. Нет причин для беспокойства», - сказал он в беседе с французским телеканалом France 24.

По словам полковника, военные не собираются «шутить» с властями, а намерены исправить их прошлые ошибки, чтобы помочь стране.

В воскресенье, пятого сентября, глава мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ страны. Министерство обороны Гвинеи, в свою очередь, сообщило, что охрана президента Альфа Конде отразила атаку бунтарей на резиденцию лидера государства.

Вскоре Думбуя сделал заявление, согласно которому Конде был задержан. Позже было опубликовано видео, где запечатлен президент страны в окружении вооруженных людей. Военные мятежники в Гвинее ввели комендантский час на всей территории государства.