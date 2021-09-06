Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лидер мятежников в Гвинее рассказал о состоянии президента

Ян Брацкий
02:38 06.09.2021
По его словам, захваченного президента страны уже осмотрел врач и нет оснований для беспокойства за его здоровье.
Лидер мятежников в Гвинее рассказал о состоянии президента
© Фото: Sadak Souici Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Гвинеи Альфа Конде находится в безопасном месте под контролем мятежников. Об этом заявил их лидер Мамади Думбия.

«Его уже осмотрел врач. Нет причин для беспокойства», - сказал он в беседе с французским телеканалом France 24.

По словам полковника, военные не собираются «шутить» с властями, а намерены исправить их прошлые ошибки, чтобы помочь стране.

В воскресенье, пятого сентября, глава мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ страны. Министерство обороны Гвинеи, в свою очередь, сообщило, что охрана президента Альфа Конде отразила атаку бунтарей на резиденцию лидера государства.

Вскоре Думбуя сделал заявление, согласно которому Конде был задержан. Позже было опубликовано видео, где запечатлен президент страны в окружении вооруженных людей. Военные мятежники в Гвинее ввели комендантский час на всей территории государства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:20 В стране и мире
СМИ: военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час
21:40 Вопросы истории
Видео
Арктический конвой: как прошла важная операция Союзников 80 лет назад
20:14 В стране и мире
Минздрав РФ предложил G20 взаимное признание вакцинации от COVID-19
20:12 В стране и мире
Видео
«Историческая» встреча: как прошла первая беседа Байдена и Зеленского
18:20 В стране и мире
Видео
После визита Путина на ВЭФ бизнес получил беспрецедентные льготы на развитие Дальнего Востока
Популярное
Видео
«Историческая» встреча: как прошла первая беседа Байдена и Зеленского
Видео
СМИ: мятежники задержали президента Гвинеи
Видео
Танковый биатлон. Финал. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, подняли на поверхность
Видео
Финал «Танкового биатлона»: как России удалось вновь вырвать победу
Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.