СМИ: мятежники задержали президента Гвинеи

В социальных сетях опубликовали первые кадры с президентом Гвинейской Республики Альфа Конде, снятые после совершенной попытки госпереворота в стране.

Инцидент произошел днем воскресенья, 5 сентября. С раннего утра возле президентского дворца слышна интенсивная стрельба. По информации СМИ, к настоящему моменту мятежники задержали Конде. Предварительно, захватом руководил лично командир местного спецназа, полковник Мамади Думбуй. Согласно источникам, спецназ также задержал ряд высокопоставленных должностных лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах Конде находится в окружении вооруженных людей в камуфляжной форме. Видео опубликованы в Twitter.

Ранее сообщалось, что возможным «захватчиком» может быть командующий местным спецназом - элитным хорошо вооруженным и обученным подразделением армии.