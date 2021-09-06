СМИ: военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час

Военные мятежники в Гвинее ввели комендантский час на всей территории государства. Об этом сообщает агентство France Press.

В воскресенье, 5 сентября, глава мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Министерство обороны Гвинеи, в свою очередь, сообщило, что охрана президента Альфа Конде отразила атаку бунтарей на резиденцию лидера государства.

Вскоре Думбуя сделал заявление, согласно которому Конде был задержан военными мятежниками. Позже было опубликовано видео, где запечатлен президент страны в окружении вооруженных людей.