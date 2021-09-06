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Эксперт объяснил, почему бразильцы хотели депортировать аргентинских футболистов

Ян Брацкий
23:42 06.09.2021
Матч отборочного тура чемпионата мира по футболу 2022 года в воскресенье, пятого сентября, был остановлен по требованию полиции и санитарных властей Бразилии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Daniela Porcelli, globallookpress
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Срыв матча между сборными Аргентины и Бразилии по футболу не имеет отношения к спорту. В этом уверен бывший главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Борис Рапопорт. В беседе со «Звездой» он поделился своим мнением о сложившейся ситуации.

Напомним, матч отборочного тура чемпионата мира по футболу 2022 года в воскресенье, пятого сентября, был остановлен сотрудниками полиции и Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Они вышли на поле вскоре после стартового свистка и задержали четверых аргентинских футболистов, выступающих за английские клубы. Игроков обвинили в нарушении карантинных правил.

«Идет борьба между так называемыми Роспотребнадзорами этих стран по коронавирусу. Англия внесла Бразилию в "красную зону". Возможно, профильные организации Бразилии в отместку решили таким образом разобраться. Это нонсенс, чтобы во время игры выйти на поле и попытаться депортировать футболистов. Это к футболу не имеет никакого отношения. Руководство соответствующих служб Бразилии просто отомстило за то, что у англичан бразильцы находятся в "красной зоне"», - предположил Рапопорт.

Главными антигероями вечера оказались игроки английских клубов «Астон Вилла» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия и «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. По законам Бразилии, ограничения касаются тех, кто за 14 дней до прибытия в страну посещал Великобританию, Индию и ЮАР.

Позже стало известно, что никаких юридических последствий для футболистов сборной Аргентины не последовало. Игроки «альбиселесте» вылетели на Родину с соответствующими рекомендациями от правоохранителей.

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