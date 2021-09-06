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Колосков назвал хулиганской выходкой срыв матча Бразилии и Аргентины

Анна Касаткина
10:52 06.09.2021
Матч между Бразилией и Аргентиной в Сан-Паулу прервали полицейские и сотрудники Национального агентства по санитарному надзору.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Leco Viana, imago-images.de, globallookpress
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Срыв матча между национальными сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу представляет из себя хулиганскую выходку. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Матч между Бразилией и Аргентиной отборочного чемпионата мира по футболу 2022 года в воскресенье, 5 сентября, был сорван сотрудниками полиции и сотрудниками Национального агентства по санитарному надзору. Они выбежали на поле прямо во время игры и задержали четверых аргентинских футболистов, обвинив их в нарушении карантинных правил.

Колосков считает, что матч не мог быть прерван по чьему-то «заказу».

«Это никому не выгодно: зрители на трибунах, футболисты на поле, телевидение работает, контракты подписаны. Это просто обычная хулиганская выходка и не более того... Если бы они не прошли карантинные меры или нарушили (санитарные правила. - Прим. ред.), конечно, их не допустили бы на футбольное поле, это однозначно», - сказал он.

Ранее сообщалось, что полиция Бразилии не будет проводить расследования по данному инциденту. Сборная Аргентины отправилась на родину после соответствующей рекомендации от правоохранителей.

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