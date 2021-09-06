Полиция прервала матч между сборными Бразилии и Аргентины по футболу

Четыре футболиста сборной Аргентины были задержаны полицейскими прямо во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 со сборной Бразилии. В разгар игры на поле появились правоохранители и представители Национального агентства по санитарному надзору Anvisa.

Они потребовали удалить с поля игроков, которые не прошли карантин по прибытии в страну. Ограничения касаются тех, кто за 14 дней до прибытия в Бразилию посещал Великобританию, Индию и ЮАР. Вместе с игроками поле покинула и судейская бригада, пишет «Спорт-Экспресс».

Главными антигероями вечера оказались игроки английских клубов «Астон Вилла» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия и «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро, сообщает портал G1.

Сотрудники Национального агентства по санитарному надзору потребовали от официальных властей изолировать всех четверых, а после выдворить их с территории страны.