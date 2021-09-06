Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров заявил, что «Северный поток - 2» начнет работать через несколько дней

Майя Мусиенко
15:15 06.09.2021
Газопровод находится на финальной стадии строительства, сообщил глава МИД РФ.
Лавров заявил, что «Северный поток - 2» начнет работать через несколько дней
© Фото: Gazprom, Instagram
Читайте нас на:

Газопровод «Северный поток - 2» будет достроен и введен в эксплуатацию через несколько дней. С таким заявлением в понедельник, 6 сентября, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что власти США одержимы нереализуемой идеей по остановке российского газопровода. По словам министра, Вашингтон не изменил своей позиции по проекту «Северный поток - 2», хотя и понимает, что остановить его уже нельзя.

Кроме того, бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле сегодня рассказал, что строительство газопровода завершится уже на этой неделе. Первые поставки газа, по его словам, начнутся в этом году.

«Северный поток - 2» - газовый трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта выступают несколько стран Европы, Украина и США, которые хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:00 В стране и мире
Раскрыты подробности нападения с арбалетом на школу в Полтаве
12:46 В стране и мире
Лавров рассказал об одержимости США остановкой «Северного потока - 2»
12:15 В стране и мире
В МВД опровергли сообщения о новых штрафах за установку сабвуферов
10:04 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры изнутри дома готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ*
01:02 В стране и мире
Шойгу рассказал о перспективах создания в России «Кедрового тракта»
Популярное
Видео
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет в коме
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Видео
Тиф в булочках: эксперт раскрыл детали из рассекреченных ФСБ документов об испытаниях японского бактериологического оружия
«Ушел почти с пустыми руками»: в США рассказали о провале Зеленского на переговорах с Байденом
Видео
Финал «Танкового биатлона»: как России удалось вновь вырвать победу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.