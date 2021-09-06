Лавров заявил, что «Северный поток - 2» начнет работать через несколько дней

Газопровод «Северный поток - 2» будет достроен и введен в эксплуатацию через несколько дней. С таким заявлением в понедельник, 6 сентября, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что власти США одержимы нереализуемой идеей по остановке российского газопровода. По словам министра, Вашингтон не изменил своей позиции по проекту «Северный поток - 2», хотя и понимает, что остановить его уже нельзя.

Кроме того, бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле сегодня рассказал, что строительство газопровода завершится уже на этой неделе. Первые поставки газа, по его словам, начнутся в этом году.

«Северный поток - 2» - газовый трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта выступают несколько стран Европы, Украина и США, которые хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.