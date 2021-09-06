Экс-глава OMV заявил, что «Северный поток - 2» завершат в ближайшие дни

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершится уже на этой неделе. Об этом в интервью ТАСС рассказал бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV — партнера проекта Райнер Зеле.

«Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG. — Прим.ред.) сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — заявил он.

Первые поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся уже в этом году, добавил Зеле со ссылкой на информацию главы «Газпрома» Алексея Миллера. По словам собеседника издания, залогом того, что проект реализуют в ближайшее время, стала сделка по поводу газопровода между Германией и США.

Зеле возглавлял OMV с июля 2015 года и оставил свой пост 1 сентября. В конце августа он и Миллер провели встречу, по итогам которой в «Газпроме» озвучили, что «Северный поток – 2» находится на финальной стадии реализации.