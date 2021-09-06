Российские военнослужащие начали получать единовременные выплаты
Деньги также получат работники правоохранительных органов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащим начали перечислять единовременные выплаты в 15 тысяч рублей. Указ о дополнительной мере поддержки подписал на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин.
Выплаты получат те, кто проходит службу по контракту, а также курсанты военных вузов. Ее размер будет одинаков вне зависимости от званий и должностей.
Дополнительная поддержка оказана миллионам россиян. Ранее единовременные выплаты стали получать пенсионеры. Им полагается по десять тысяч рублей в месяц.