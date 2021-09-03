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Военные получат единовременные выплаты уже на следующей неделе

Валентина Пескова
17:32 03.09.2021
Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании правительства.
Военные получат единовременные выплаты уже на следующей неделе
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Выплаты военнослужащим, которые распорядился сделать президент РФ Владимир Путин, начнут поступать на их банковские счета уже на следующей неделе. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства, эти денежные средства Министерство финансов 2 сентября направило федеральным органам власти.

Напомним, военным пенсионерам и проходившим службу в силовых структурах выплатят по 10 тысяч рублей, а действующим военнослужащим и силовикам - по 15 тысяч рублей.

Пособие полагается и всем остальным гражданским пенсионерам. Как сообщила Голикова, вчера по 10 тысяч на карты получили уже 30,2 миллиона россиян. Общая сумма выплат составила 302 миллиарда рублей. Всего государство поддержит около 45 миллионов человек.

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