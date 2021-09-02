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Начались единовременные выплаты пенсионерам по указу президента

Кира Тило
17:07 02.09.2021
Пенсионеры, военные и сотрудники МВД начали получать единовременные выплаты.
Начались единовременные выплаты пенсионерам по указу президента
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Пенсионеры и сотрудники силовых структур начали получать единовременные выплаты. Ранее Владимир Путин сделал соответствующее заявление на съезде фракции «Единая Россия».

Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей, а сотрудники МВД и военные - по 15 тысяч рублей. Гражданам, которые получают выплату на банковский счет, деньги придут до 5 сентября. Тем, кто получает наличные, после 3 сентября выплату доставят сотрудники «Почты России».

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что выплату получат 30,7 миллиона человек. Об этом она сообщила в ходе совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

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