Начались единовременные выплаты пенсионерам по указу президента

Пенсионеры и сотрудники силовых структур начали получать единовременные выплаты. Ранее Владимир Путин сделал соответствующее заявление на съезде фракции «Единая Россия».

Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей, а сотрудники МВД и военные - по 15 тысяч рублей. Гражданам, которые получают выплату на банковский счет, деньги придут до 5 сентября. Тем, кто получает наличные, после 3 сентября выплату доставят сотрудники «Почты России».

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что выплату получат 30,7 миллиона человек. Об этом она сообщила в ходе совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.