Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири
Министр сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны.
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В Сибири нужно возвести несколько крупных промышленных городов, в которых проживали бы сотни тысяч людей, уверен глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря - городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек», - сказал министр 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.
Он указал на проект, существовавший во времена СССР, который был остановлен после распада страны.
Ранее Шойгу заявил, что Минобороны России продолжит противодействовать COVID-19. Глава ведомства также отметил роль ученых Сарова в создании боевого лазера «Пересвет».