На чужом поле: как российские команды завоевывали золото АрМИ в Катаре, Армении, Иране и Вьетнаме

В этом году на счету России четыре золота АрМИ, завоеванных за рубежом. Одно привезли из Катара автоинспекторы «Дорожного патруля», второе - из глубин Индийского океана выловили в Иране российские водолазы, третье - в горах Армении завоевали участники конкурса «Воин мира», еще одно добыли аварийно-спасательные подразделения во Вьетнаме.

Так финишируют чемпионы. Пару минут - отдышаться. Спеть победную Катюшу - это еще больше заряжает. И продолжать радоваться первому месту. Так как будто и не устали совсем.

Вьетнам. Раскаленный воздух, огонь на площадке и жаркое противостояние. Ведь хозяева до последнего не собирались уступать. Но даже когда градус зашкаливает, участники конкурса знают, чего хотят больше всего - одержать победу.

Только бы не упасть и оборудование не уронить - вот о чем думали участники на рубеже конкурса «Аварийный район». Переправлять через ров с водой технику нужно максимально осторожно, потому что если что-то выйдет из строя, это будет стоить целой минуты штрафа.

Российские военные выступали почти без тренировок. Вьетнам впервые принимал у себя армейские игры, при том, что в стране локдаун и жесткие ограничения. Соревноваться в таких условиях - значит рисковать. Но риск является привычным делом для аварийно-спасательных подразделений.

«Они показали безукоризненную технику владения оборудованием, и ни у кого не было сомнений, в том числе у судейской коллегии, у вьетнамской стороны в том, что они победители и они лучшие», - заявил начальник 12-го Главного управления МО РФ Игорь Колесников.

В Катаре проходил конкурс «Дорожный патруль» - здесь России удалось взять еще одно золото. Наши автоинспекторы доказали что превзойдут любого лихача, но главное - самим лихачить без ДТП.

Требования - водить, стрелять, тушить пожары и оказать помощь на дороге, плюс стандартный набор элементов. Похоже на задания в автошколе, но на порядок сложнее. К примеру, сделать полицейский разворот - инструктор не научит, а они умеют. А еще ничто не мешает любить быструю езду. И при этом водить безопасно. Вместе с россиянами на пьедестале - Белоруссия и Узбекистан.

А вот в Иране победой пришлось поделиться. На конкурсе водолазного многоборья «Глубина» Россия и Иран оказались на пьедестале вместе. Воды в этом конкурсе хватило всем.

Бойцы, которые одинаково хорошо попадают и по мишеням и в ноты, участвовали в творческом конкурсе «Воин мира» в Армении. Музыка, танцы, песни - современные и народные. В этом конкурсе не только полигон являлся площадкой для состязаний. Борьба за награды развернулась и на сцене. А дальше, на снайперском рубеже, рекордным количеством метких попаданий - определился чемпион.

Хотя АрМИ придумали в России, другие страны давно ими интересуются. Теперь стремятся не только участвовать, но и проводить у себя Армейские игры. В этом году - рекордное количество зарубежных площадок. Вдвойне приятно что даже там, на чужом поле, наши бойцы становятся лучшими.