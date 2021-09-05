Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

На чужом поле: как российские команды завоевывали золото АрМИ в Катаре, Армении, Иране и Вьетнаме

Виктория Косогляденко
Анна Назайкина
09:02 05.09.2021
Участникам армейских игр из РФ удалось победить в четырех состязаниях за рубежом - в «Дорожном патруле», «Глубине», «Воине мира» и «Аварийном районе».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В этом году на счету России четыре золота АрМИ, завоеванных за рубежом. Одно привезли из Катара автоинспекторы «Дорожного патруля», второе - из глубин Индийского океана выловили в Иране российские водолазы, третье - в горах Армении завоевали участники конкурса «Воин мира», еще одно добыли аварийно-спасательные подразделения во Вьетнаме.

Так финишируют чемпионы. Пару минут - отдышаться. Спеть победную Катюшу - это еще больше заряжает. И продолжать радоваться первому месту. Так как будто и не устали совсем.

Вьетнам. Раскаленный воздух, огонь на площадке и жаркое противостояние. Ведь хозяева до последнего не собирались уступать. Но даже когда градус зашкаливает, участники конкурса знают, чего хотят больше всего - одержать победу.

Только бы не упасть и оборудование не уронить - вот о чем думали участники на рубеже конкурса «Аварийный район». Переправлять через ров с водой технику нужно максимально осторожно, потому что если что-то выйдет из строя, это будет стоить целой минуты штрафа.

Российские военные выступали почти без тренировок. Вьетнам впервые принимал у себя армейские игры, при том, что в стране локдаун и жесткие ограничения. Соревноваться в таких условиях - значит рисковать. Но риск является привычным делом для аварийно-спасательных подразделений.

«Они показали безукоризненную технику владения оборудованием, и ни у кого не было сомнений, в том числе у судейской коллегии, у вьетнамской стороны в том, что они победители и они лучшие», - заявил начальник 12-го Главного управления МО РФ Игорь Колесников.

В Катаре проходил конкурс «Дорожный патруль» - здесь России удалось взять еще одно золото. Наши автоинспекторы доказали что превзойдут любого лихача, но главное - самим лихачить без ДТП.

Требования - водить, стрелять, тушить пожары и оказать помощь на дороге, плюс стандартный набор элементов. Похоже на задания в автошколе, но на порядок сложнее. К примеру, сделать полицейский разворот - инструктор не научит, а они умеют. А еще ничто не мешает любить быструю езду. И при этом водить безопасно. Вместе с россиянами на пьедестале - Белоруссия и Узбекистан.

А вот в Иране победой пришлось поделиться. На конкурсе водолазного многоборья «Глубина» Россия и Иран оказались на пьедестале вместе. Воды в этом конкурсе хватило всем.

Бойцы, которые одинаково хорошо попадают и по мишеням и в ноты, участвовали в творческом конкурсе «Воин мира» в Армении. Музыка, танцы, песни - современные и народные. В этом конкурсе не только полигон являлся площадкой для состязаний. Борьба за награды развернулась и на сцене. А дальше, на снайперском рубеже, рекордным количеством метких попаданий - определился чемпион.

Хотя АрМИ придумали в России, другие страны давно ими интересуются. Теперь стремятся не только участвовать, но и проводить у себя Армейские игры. В этом году - рекордное количество зарубежных площадок. Вдвойне приятно что даже там, на чужом поле, наши бойцы становятся лучшими.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:46 Спорт
Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио
07:30 В стране и мире
Видео
Врачи рассказали о состоянии отравившихся школьников в Нижнем Новгороде
05:42 Спорт
Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио
05:35 В стране и мире
Россию и Китай планируют пригласить на встречу G7 по Афганистану
20:31 Армия
Видео
VII Армейские международные игры завершились грандиозным салютом
Популярное
Видео
Финал «Танкового биатлона»: как России удалось вновь вырвать победу
Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио
Видео
Танковый биатлон. Финал. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
«Не путать свою шерсть с государственной»: Рогозин о борьбе с коррупцией на космодроме Восточный
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
Видео
«Выведет на орбиту 37 тонн»: Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.