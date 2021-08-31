В Армении завершился военно-профессиональный этап «Атлет» конкурса «Воин мира» АрМИ-2021

На горном полигоне города Иджеван Минобороны Республики Армения завершился военно-профессиональный этап «Атлет» международного конкурса «Воин мира» Армейских международных игр АрМИ-2021.

Этап «Атлет» проводился в виде двух испытаний по многоборью, в программу которого входили семь упражнений.

Второе испытание этапа проводилось по военно-спортивному пятиборью на маршруте протяженностью до двух километров по пересеченной горно-лесистой местности с метанием ножей и ручных гранат на точность и дальность, стрельбе из автомата АК-74 по трем целям на дальности 150, 250 и 300 метров по фронту.