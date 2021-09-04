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Медали, кубки и красочное шоу: торжественная церемония закрытия конкурсов АрМИ прошла во Вьетнаме

Анна Назайкина
11:18 04.09.2021
Конкурс «Снайперский рубеж» впервые прошел в республике на территории совершенно новой учебно-тренировочной базы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В столице Вьетнама - городе Ханой - в национальном учебном центре Мьеу Мон прошла торжественная церемония закрытия конкурсов Армейских международных игр «Снайперский рубеж» и «Аварийный район».

На церемонии присутствовал премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь и Министр национальной обороны республики генерал армии Фан Ван Зянг. От России мероприятие посетили замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко и начальник 12 Главного управления МО генерал-лейтенант Игорь Колесников.

Перед трибуной приглашенных почетных гостей прошло торжественное награждение призеров армейских соревнований. Российские команды завоевали два призовых места – в конкурсе «Снайперский рубеж» третье, а в соревновании аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» сохранили звание чемпиона.

С торжественной речью выступил заместитель министра обороны РФ Юрий Криворучко, он отметил, что АрМИ-2021 «Аварийный район» и «Снайперский рубеж» впервые проходит на территории Социалистической Республики Вьетнам.

«В ходе соревнований мы стали свидетелями ярких моментов борьбы за звания лучшего аварийно-спасательного формирования и лучшего снайпера среди представителей вооруженных сил восьми государств, такой формат обмена опытом, навыками и знаниями среди участниками является одной из целью обмена опытом, способствующая повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащего», - сказал Криворучко.

Завершилась церемония закрытия масштабным костюмированным представлением, эффектным показательным выступлением женщин специальных подразделений и концертом творческих коллективов народной вьетнамской армии.

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