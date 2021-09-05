Эксперт рассказал кто может стоять за стрельбой в Гвинее

В Гвинее обостряется военная ситуация. По сообщениям МИД РФ, сотрудники дипмиссии и россияне не пострадали при обстрелах. Также в СМИ стали появляться сообщения о том, что президент Гвинеи задержан.

Политолог и доцент МГУ Наталия Пискунова рассказа «Звезде», что подобные попытки госпереворотов характерны для Гвинеи. Она отметила, что за весь период независимой истории Гвинеи, подобных попыток было более 20.

«Важно подчеркнуть, что попытки государственных переворотов и их успешные, к сожалению, проведения, являются характерными для этого государства. На протяжении всего периода независимой истории Гвинеи таких попыток переворотов было больше 20, и более 14 завершились переворотом. Поэтому такая ситуация для Гвинеи типична, к сожалению», — отметила политолог.

Также Пискунова сказала, что перспектива развития текущих событий зависит от того, насколько формирования найдут поддержку от местных жителей. Эксперт отметила, в регионе высокий уровень вооружения даже у обычных граждан.

«Зависит от того, насколько эти военные формирования найдут поддержку от местных. В этом регионе жители имеют высокий уровень вооружений, поэтому они могут и сами давать отпор боевикам», — подчеркнула Пискунова.

Также политолог предположила, что за обстрела могут стоять либо местные вооруженные банды, либо последователи запрещенных террористических движений.

«Если говорить о том, кто за этим стоит, то это либо местные банды, либо это террористические группировки, которые присоединялись к запрещенным группировкам. Если это второе, то за них возьмет ответственность одна из запрещенных террористических группировок», — отметила Наталия Пискунова.

Ранее по данным СМИ стало известно, что во главе вооруженных банд стоит командующий спецназом Гвинеи.