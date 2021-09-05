После стрельбы в Гвинее россияне и сотрудники МИД РФ не пострадали

Сегодня утром жители Конакри, столицы Гвинеи, запечатлели на видео многочисленные выстрелы, которые слышны по всему городу.

Cотрудники дипмиссии и граждане России при обстрелах не пострадали. МИД РФ призывает россиян, проживающих в Гвинее, не покидать дома в связи с обострением ситуации. Соответствующее уведомление появилось на официальной странице посольства РФ в Facebook.

«Уважаемые граждане России, проживающие в Гвинее! В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице – городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания. В случае экстренной необходимости обращаться в Посольство», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, командующий спецназом Гвинеи пытается захватить власть. Сообщается, что госпереворот осуществляется элитным подразделением армии, которое хорошо обучено и вооружено. Об этом сообщает издание Jeune Afrique. Также стало известно, что в Гвинее задержаны 25 военных, участвовавших в мятеже в Конакири.