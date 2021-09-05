В столице Гвинеи неизвестные открыли стрельбу

Жители Конакри, столицы Гвинеи, запечатлели на видео многочисленные выстрелы, которые слышны по всему городу. Также сообщается об активности военных в городе. В соцсетях предположили, что в столице происходит государственный переворот.

«Возможно в Конакри происходит государственный переворот. В столице активизировались военные. Сообщается о стрельбе возле президентского дворца», - сообщает Twitter Casus Belli.

Ранее в Гаити произошло убийство президента Жовенеля Моиза. По мнению эксперта, в стране много раз доходило до попыток переворота.